SGL geben Gewinn teilweise ab - Kein Verkauf von Carbon Fibers

Ich habe mal bei SGL Carbon direkt nachgefragt und unterstelle die Freigabe für das Forum von SGL Carbon:



Bei dem Halbleiter GaN (Galliumnitrid) handelt es sich wie bei SiC (Siliziumcarbid) um ein Halbleitermaterial mit einer großen Bandlücke. Beide Materialien eignen sich prinzipiell gut für Leistungsanwendungen und Hochfrequenzschaltungen. Aufgrund der Materialeigenschaften und mehr noch der Herstellungstechnologien bei den Chips haben sich für beide Materialien etwas unterschiedliche Anwendungsbereiche herauskristallisiert.



SiC-Chips werden auf SiC-Substraten aufgebaut und eignen sich besonders für Anwendungen mit hohen Spannungen und hohen Leistungen wie in der Elektromobilität (z.B. 1200V-Chips für 800V-Inverter-Plattformen).



GaN-Chips werden über das MOCVD-Verfahren auf verschiedenen Subtraten (Trägermaterialien) hergestellt. Geeignet sind folgende Träger:



-Saphirglas (hauptsächlich für optoelektronische Anwendungen)



-SiC-Wafer (anspruchsvolle Leistungs- und Hochfrequenzanwendungen)



-Si-Wafer (kosteneffiziente Lösungen für Hochfrequenzanwendungen im mittleren Spannungs- bereich



-GaN-Wafer (anspruchsvolle Leistungs- und Hochfrequenzanwendugen). Jedoch ist die Verfügbarkeit von GaN-Wafern extrem begrenzt durch die hohen Kosten ihrer Herstellung.







Die Herstellung von GaN-Chips auf Si-Wafern ist sehr kostengünstig und verbreitet. Die Anwendungen liegen hier überwiegend im Bereich der effizienten Consumer-Elektronik (Ladegeräte) mit kleineren Spannungen.



Für Anwendungen im Hochleistungsbereich wie z.B. bei Invertern für die Elektromobilität, Schnelladesäulen, Hochvolttechnologie verfügen SiC-basierte Halbleiter über klare Vorteile, die mit GaN Chips auf Basis der heutigen Herstellverfahren nicht erreicht werden. Derzeit werden GaN-Leistungshalbleiter auf Trägermaterialien wie Si oder SiC hergestellt.



Der Markt für SiC Halbleiter hat sich aufgrund der breiteren Anwendungsmöglichkeiten des Materials sehr dynamisch entwickelt und ist derzeit wesentlich größer als der Markt für GaN-basierte Halbleiter. Für beide Materialien wird in den kommenden Jahren ein deutlich zweistelliges Wachstum pro Jahr erwartet.



Die Nachricht von Infineon, dass ein Durchbruch bei der 300mm Wafertechnologie für das Material GaN erzielt wurde, ist grundsätzlich positiv. Jedoch verbilligen sich dadurch nur die Kosten für die Herstellung der GaN-Halbleiter auf Basis der existierenden Topologie (begrenzt auf Anwendungen in niedrigen und mittleren Leistungsbereichen, idR. abgeschieden auf Si-Wafern).



Damit das Wachstum der SiC Halbleiterchips in den kommenden Jahren durch GaN stärker begrenzt wird, müssen die GaN Halbleiterhersteller eine Technologie entwickeln, um GaN Chips auf GaN Substraten/-wafern herzustellen. Die Herstellung von solchen GaN Substraten für den Massenmarkt ist nach wie vor äußerst aufwändig und teuer. Alternativ wird an Chip-Architekturen und Schaltungs-Topologien gearbeitet, die GaN-Anwendungen auch für die Elektromobilität zugänglich machen. Der Einsatz erscheint zunächst bei Hilfsaggregaten wie dem On-Board-Charger oder DC-DC-Konvertern und erst später bei dem Main-Inverter sinnvoll.



Die Grenzen werden auf einer längeren Zeitachse wahrscheinlich aufweichen, ohne die grundsätzliche Berechtigung der jeweiligen Materialsysteme in Frage zu stellen.



Fazit

SiC ist und bleibt gesetzt im Bereich der Hochleistungsanwendungen z.B. Elektromobilität (Inverter), während GaN vorzugsweise im Bereich der Consumer-Elektronik weite Verbreitung findet. Da das Marktvolumen für SiC basierte Halbleiter derzeit rund 4-mal so groß ist wie der für GaN basierte Halbleiter und derzeit keine neue Technologie bei den GaN-Halbleiterherstellern ersichtlich ist, um das Anwendungsspektrum der jetzigen GaN-Halbleiter zu erweitern, sehen wir die SiC Technologie weiter im Vorteil. Des Weiteren ist SGL Carbon durch seine Produkte für die Si-Kristallzucht (Wafermaterial) und die GaN-Beschichtung auch Zulieferer für die Herstellung von GaN-Chips.



