MDAX und SDAX im Aufwind: ThyssenKrupp und Deutz glänzen mit Gewinnen

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 22.858,93 Punkten und verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,04%. Im Gegensatz dazu konnte der MDAX einen Anstieg von 0,39% verbuchen und steht aktuell bei 28.325,25 Punkten. Auch der SDAX zeigt eine positive Tendenz mit einem Plus von 0,40% und einem Stand von 15.049,99 Punkten. Der TecDAX hingegen verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,08% und steht bei 3.882,00 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt der Dow Jones ebenfalls eine negative Entwicklung mit einem Minus von 0,49% und notiert bei 44.472,73 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von 0,18% und steht aktuell bei 6.122,79 Punkten. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes eine gemischte Performance, wobei der MDAX und der SDAX im Plus liegen, während der DAX und der TecDAX leichte Verluste hinnehmen mussten. Die US-amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 zeigen beide eine negative Entwicklung.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Daimler Truck Holding mit einem Plus von 1.93%.Commerzbank folgt mit 1.67%, während Deutsche Telekom mit 1.26% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Zalando führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2.46%, gefolgt von Sartorius Vz. mit -1.59% und adidas, das um -1.50% gefallen ist.Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem beeindruckenden Anstieg von 7.02% hervor. CTS Eventim und SILTRONIC AG folgen mit 3.78% und 3.55% und zeigen ebenfalls starke Leistungen.Die MDAX-Flopwerte hingegen zeigen eine negative Tendenz, angeführt von Delivery Hero mit einem Rückgang von 2.10%. SCHOTT Pharma und HELLA verzeichnen Verluste von -1.74% und -1.09%.Im SDAX sind Deutz mit 6.05% und SGL Carbon mit 5.18% die Spitzenreiter. STO rundet die Topwerte mit einem Plus von 5.14% ab.Die Flopwerte im SDAX sind deutlich stärker negativ, mit STRATEC, das um -5.61% gefallen ist. PVA TePla und Elmos Semiconductor folgen mit -4.59% und -4.41%.Im TecDAX zeigt SILTRONIC AG eine positive Entwicklung mit 3.55%, gefolgt von PNE mit 3.30% und Evotec mit 2.45%.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, angeführt von Elmos Semiconductor mit -4.41%. Sartorius Vz. und IONOS Group verzeichnen Rückgänge von -1.59% und -1.48%.Im Dow Jones führt Nike (B) mit einem Anstieg von 4.44%, gefolgt von NVIDIA mit 3.02% und Boeing mit 1.98%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls Verluste, angeführt von Unitedhealth Group mit -3.14%. The Home Depot und Walmart verzeichnen Rückgänge von -1.62% und -1.28%.Im S&P 500 sticht Super Micro Computer mit einem Anstieg von 14.24% hervor, gefolgt von Walgreens Boots Alliance mit 10.93% und Moderna mit 9.40%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Autodesk mit -3.49%. Genuine Parts und Allegion verzeichnen Rückgänge von -3.36% und -3.31%.