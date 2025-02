Rekordergebnisse im 20. Jubiläumsjahr festigen die Position des DIFC als Nummer eins unter den globalen Finanzzentren der Region DUBAI, VAE, 18. Februar 2025 /PRNewswire/ - Das Dubai International Financial Centre (DIFC), das führende globale Finanzzentrum in der Region des Nahen Ostens, Afrikas und Südasiens (MEASA), fördert in seinem 20. Jahr weiterhin Dubais Position als …