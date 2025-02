Dax setzt Rekordlauf gen 23.000 Punkte fort

Mit plus 0,20 Prozent auf 22.844,50 Punkte beendete der Dax den Tag. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, zog um 0,54 Prozent auf 28.306,85 Punkte an und erreichte den höchsten Stand seit August 2023.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine zeitweilige Schwäche am Nachmittag abgeschüttelt und ist in Richtung 22.900 Punkte gelaufen. Das Rekordhoch des deutschen Börsenbarometers liegt nun bei knapp 22.883 Punkten. Unterstützung kam von den US-Börsen, wo die Technologiebranche nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende die Verluste nach dem Rekordhoch zum Handelsauftakt wieder abschüttelte und leicht zulegte.

"Der Optimismus der Anleger scheint weiter ungebrochen", fasste Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets die Stimmung zusammen. Egal, ob die Inflation in den USA wieder steige, Zölle aus dem Weißen Haus gegen Europa drohten oder sich eine mögliche Neuordnung der Kräfteverhältnisse in der weltweiten Sicherheitsarchitektur anbahne, "selbst in den Risikofaktoren erkennen Anleger einzelne Anlage-Opportunitäten", schrieb er. Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets erinnerte daran, dass der Dax erst vor gerade einmal einer Woche erstmals die 22.000 Punkte hinter sich gelassen hatte und sieht in Kürze bereits die nächste Tausendermarke fallen.

Auch europaweit wurden Gewinne verbucht: Der EuroStoxx 50 setzte am Dienstag mit plus 0,25 Prozent auf 5.533,84 Punkte seinen Rekordlauf fort, nachdem der Leitindex der Eurozonen am Vortag seine zur Jahrtausendwende aufgestellte Bestmarke geknackt hatte. Der Schweizer SMI legte ebenfalls moderat zu, während der britische FTSE 100 prozentual unverändert schloss. In den USA gab der Dow Jones Industrial zugleich zwar moderat nach, doch S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 schüttelten ihre Auftaktverluste zuletzt ab.

Rüstungsaktien wie Rheinmetall und Hensoldt , glänzten mit Rekordläufen, wobei Rheinmetall letztlich 0,3 Prozent schwächer schlossen. Renk schafften es auf den höchsten Stand seit April und gingen schließlich mit plus 1,6 Prozent aus dem Tag. Analyst Christian Cohrs von Warburg Research sprach in seinem Kommentar zum Panzergetriebehersteller von einem Profiteur des Superzyklus’ im Verteidigungsbereich.

Beim MDax-Spitzenreiter Thyssenkrupp stand ein Plus von 7,0 Prozent zu Buche und damit auch ein 13-Monats-Hoch. Die Aktie des Industriekonzerns profitierte ebenfalls von der Rüstungseuphorie. Die Bank of America hatte am Vortag die "verborgene Rüstungssparte" Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in den Fokus der Anleger gerückt.

Bei CTS Eventim brachten vorgelegte Rekordzahlen den Papieren des Ticketvermarkters und Konzertveranstalters einen Kursrekord. Letztlich ging es um 4,2 Prozent nach oben.

Elmos büßten dagegen 4,7 Prozent ein. Ein Händler bezeichnete mit Blick auf die vorgelegten Zahlen vor allem den Ausblick des Halbleiterherstellers als vorsichtig.

Für Norma Group ging es um 1,3 Prozent abwärts. Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist muss sich einen neuen Chef suchen.

SGL gaben gegen Handelsende einen Teil ihrer Gewinne ab und schlossen mit plus 5,7 Prozent. Dass der Kohlenstoff-Spezialist seinen verlustbringenden Geschäftsbereich Carbon Fibers nicht verkauft, sondern restrukturiert, wurde am Markt mit einer gewissen Enttäuschung aufgenommen./ck/he

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,22 % und einem Kurs von 69,00 auf Tradegate (18. Februar 2025, 18:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +27,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,76 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 40,46 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 811,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 630,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.080,00EUR was eine Bandbreite von -34,05 %/+13,07 % bedeutet.