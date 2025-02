Aktien Wien Schluss ATX steigt den siebenten Tag in Folge Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstag den siebenten Gewinntag in Folge bestritten. Zum Handelsende stand der ATX 0,94 Prozent höher bei 4.146,21 Punkten. Der ATX Prime gewann 0,93 Prozent auf 2.071,96 Zähler. Im europäischen Umfeld erreichten …