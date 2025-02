Lamy stellt sich für globales Wachstum auf / Seit Frühjahr 2024 ist die C. Josef Lamy GmbH mit ihrer Marke LAMY Teil der japanischen Mitsubishi Pencil Co., Ltd (FOTO) Seit Frühjahr 2024 ist die C. Josef Lamy GmbH mit ihrer Marke LAMY Teil der japanischen Mitsubishi Pencil Co., Ltd. Diese Struktur eröffnet für Lamy neue Möglichkeiten im globalen Wettbewerb: So profitiert der Vertrieb vom großen, internationalen …