Seit Wochen hat der Dax beste Laune - nun verhandeln Putin und Trump über das Schicksal der Ukraine, und für Europa bedeutet das: wir haben zu zahlen, während Trump sich die Ressourcen der Ukraine sichern wird. Die deutsche Aussenministerin Baerbockk hat es geleaked: 700 Milliarden Euro wird uns das kosten - und da Deutschland 20% der Bevölkerung der EU stellt, dürfte das für Deutschland 140 Milliarden an Kosten bedeuten. Dabei ist es nach ersten Informationen durchaus möglich , dass die Ukraine zumindest in Teilen entweder direkt zu Russland kommen wird - möglich ist sogar ein neuer ukrainischer Präsident als Marionette Moskaus. Oder die Ukraine wird nur noch als Rumpfstaat überleben. Putin fordert darüber hinaus den Abzug von NATO-Truppen aus dem Baltikum - und Trump soll laut Insidern dem zustimmen. Das heißt faktisch: massive Aufstockung der Militäretats in europäischen Staaten als Verteigungsstrategie gegen Russland, ergo auch für Deutschland - das ist vielleicht gut für Firmen wie Rheinmetall, aber nicht gut für die deutsche Wirtschaft und die meisten Dax-Konzerne..

Das Video "Trump, Putin, Ukraine: Europa Richtung Abgrund - aber Dax feiert!"

