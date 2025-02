Highflyer Hims & Hers: Morgan Stanley senkt nach +500 Prozent den Daumen!

Dazu gehören einerseits europäische Werte, wie der anhaltende Höhenflug des deutschen Leitindex DAX zeigt, aber auch hierzulande weniger bekannte Publikumslieblinge. So zum Beispiel die Aktie der Online-Apotheke Hims & Hers , die mit ihrer ursprünglichen Fokussierung auf Männer- beziehungsweise Frauengesundheit eine spannende Nische besetzt und damit für viel Furore gesorgt hat.

Verdopplung in wenigen Wochen, +500 Prozent in einem Jahr

In der Aktie steht gegenüber dem Stand vor 12 Monaten ein Plus von fast 500 Prozent zu Buche. Allein im vergangenen Monat haben sich die Anteile von Hims & Hers mehr als verdoppelt. Ursache hierfür ist neben dem großen Interesse von Kleinanlegerinnen und -anlegern auch der Umstand, dass sich Leerverkäufer verzockt haben.

Die Leerverkaufsquote liegt laut Daten von MarketWatch bei 32,7 Prozent. Laut SeekingAlpha sind es immerhin 27,7 Prozent. Genug jedenfalls, um für einen anhaltenden Short-Squeeze zu sorgen.

Substanzlos ist der steile Kursanstieg jedoch nicht. Der zuletzt gemeldete Quartalsumsatz von rund 402 Millionen US-Dollar bedeutete gegenüber dem Vorjahresniveau ein Plus von 77,1 Prozent. Das Unternehmen überzeugt also mit explosivem Wachstum. Gleichzeitig ist Hims & Hers bei der Profitabilität der Vorzeichenwechsel gelungen. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen noch rote Zahlen geschrieben.

Morgan Stanley stuft ab, Bewertung inzwischen enorm

Wie so oft bei Wachstumswerten ist die Bewertung der Aktie der tatsächlichen Geschäftsentwicklung jedoch weit vorausgeeilt. Für 2025 ist das Unternehmen bereits mit dem 117-fachen seiner erwarteten Gewinne und dem 6,3-fachen seiner prognostizieren Erlöse bewertet. Das liegt meilenweit über den jeweiligen Branchendurchschnitten.

Die hohe Bewertung der Aktie hat sich eine Woche vor dem nächsten Quartalsbericht die US-Investmentbank Morgan Stanley zum Anlass genommen, seine Einschätzung zu revidieren. Analyst Craig Hettenbach, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analysten TipRanks als sehr zuverlässiger Experte gilt, hat Hims & Hers von "Übergewichten" auf "Gleichgewichten" zurückgestuft.

Analyst sieht Korrekturpotenzial von 28 Prozent

Er hebt vor allem den Erfolg hervor, den Hims & Hers mit dem Verkauf einer günstigen Variante des von Novo Nordisk entwickelten Abnehmpräparates Wegovy erzielt hat. Zwischenzeitlich gab es eine große Knappheit sowohl von Wegovy als auch von Ozempic und Eli Lillys Mounjaro. Dementsprechend freute sich die Online-Apotheke über einen hohen Kundenzuspruch.

Die jüngste Outperformance der Aktie habe, so Hettenbach, die Latte für weitere Kursgewinne kurzfristig aber sehr hochgelegt. Er sieht in den Unternehmen zwar eine "attraktive, langfristige Wachstumsstory", bekräftigte aber seine Einschätzung, dass Investoren (mit etwas Geduld) noch einmal attraktivere Einstiegskurse erhalten könnten.

Sein Kursziel hat er daher gemeinsam mit seiner Abstufung von 60 auf 42 US-Dollar gesenkt. Das bedeutet gegenüber dem Kurs vom Dienstagabend ein Korrekturpotenzial von 28 Prozent.

Aktie gibt nach, Anzeichen für Top-Bildung

In einem zum Handelsauftakt an der Wall Street, die am Montag feiertagsbedingt geschlossen war, wenig konstruktiven Gesamtmarktumfeld büßte Hims & Hers rund 3 Prozent an Wert ein. Gegenüber dem bei 64,84 US-Dollar markierten Allzeithoch hat die Aktie bereits fast 10 Prozent an Wert verloren.

Das allerdings trübt die Bilanz gegenüber dem Jahreswechsel kaum. Denn hier stehen noch immer Kursgewinne in Höhe von 143 Prozent zu Buche. Vor allem in den vergangenen Tagen war das Handelsvolumen enorm, was jedoch auf ein sogenanntes Blow-off-Top und damit das vorläufige Ende des Höhenfluges hindeuten könnte.

Fazit: Vor den Zahlen Gewinne mitnehmen!

Mit Blick auf den Analystenkonsens liegt selbst das von Morgan Stanley zusammengestrichene Kursziel noch immer weit über dem Durchschnitt von 28,45 US-Dollar. Geht es also nach der Mehrheit der Experten, beträgt das Abwärtspotenzial nicht 28, sondern sogar mehr als 50 Prozent.

Bei insgesamt 13 Empfehlungen zur Aktie vereint Hims & Hers 5 Empfehlungen zum Kaufen oder Übergewichten auf sich. 6 Experten empfehlen das Halten, während sich jeweils ein Analyst zum Reduzieren oder Verkaufen der Aktie ausgesprochen haben.

Wer mit seinem Einstieg ein gutes Timing bewiesen hatte, dürfte gut beraten sein, vor den in einer Woche anstehenden Quartalszahlen einige Gewinne mitzunehmen. Sollten dem Unternehmen nicht Blockbuster-Zahlen gelingen, könnte die Aktie vor einer tiefen Bewertungskorrektur stehen und sich dem Analystenkonsens deutlich nähern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

