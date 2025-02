Trump wird britischen Premier Starmer empfangen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will schon bald den britischen Premierminister Keir Starmer im Weißen Haus empfangen. Starmer werde kommende Woche nach Washington kommen, erklärte Sprecherin Karoline Leavitt beim Sender Fox News. Damit dürfte Starmer der erste Regierungschef eines europäischen Landes sein, den Trump in seiner zweiten Amtszeit in der US-Hauptstadt willkommen heißt. Ein genaues Datum wurde allerdings noch von keiner Seite bekanntgegeben.

Bei dem Treffen werde es unter anderem um die Verhandlungen zur Zukunft der Ukraine gehen, sagte Leavitt. Zuvor hatte Starmer in Paris für eine Sicherheitsgarantie der USA für die Ukraine im Falle eines Friedensabkommens mit Russland geworben. Die Gespräche am Montag, zu denen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eingeladen hatte, standen im Zeichen des jüngsten außenpolitischen Kurswechsels der US-Regierung und ihrer Annäherung an Moskau.

Starmer hatte europäische Staaten aufgefordert, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Großbritannien sei zudem bereit, sich im Falle einer Verhandlungslösung an einer möglichen internationalen Truppe zur Absicherung eines Friedens in der Ukraine zu beteiligen./gei/DP/he