Micron Technology - Aktie im Rampenlicht - 18.02.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Micron Technology einen Gewinn von +0,65 % verbuchen.

Mit einer Performance von +9,07 % konnte die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,35 % geändert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

An den New Yorker Börsen hat am Dienstag frischer Schwung gefehlt. Der mit Technologie-Aktien gespickte Nasdaq 100 erreichte gleich zum Börsenstart ein Rekordhoch, fiel dann aber etwas zurück und notierte zuletzt mit minus 0,07 Prozent auf 22.100 …