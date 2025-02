Intel mit hohem Zuwachs - Kurslücke von August 2024 im Blick

GF ist zu klein, stehen selbst nicht so gut da. Bester Node ist bei 12nm...Intel Fabs sollen ja nicht darauf ausgerichtet für Dritte zu produzieren wie GF bzw. Intel hat sich in Vergangenheit schwer damit getan. Das kommt ja noch dazu bei der ganzen Geschichte. GF hat seine Nische gefunden und überlebt irgendwie damit.Nein, ich bleibe dabei alle nur heiße Luft. Für die USA ist Intel zu wertvoll inkl. einiger Fabs, das was Intel verkaufen könnte ist für andere uninteressant. Bis Ende des Jahres weiss man ob 18A dann toppt oder floppt, dann werden die Karten neu gemischt aber bis dahin...Fällt mir nocht ein, ebenfalls Reuters:"Nov 27 (Reuters) - Intel (INTC.O), opens new tab said on Wednesday its deal for $7.86 billion in U.S. government subsidies restricts the company's ability to sell stakes in its chipmaking unit if it becomes an independent entity."So gesehen ist es Intel stand heute überhaupt verboten irgendwas zu verkaufen