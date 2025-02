Sixt-Aktie zündet den Turbo: SInd hier nochmal 35 Prozent Kursplus drin?

Wenn Sixt in der kommenden Woche seine Quartalszahlen präsentieren wird, hoffen viele Anleger auf eine positive Überraschung. Sorgen um Preisschlachten auf dem Autovermietungsmarkt und den Restwert der Flotte haben der Aktie im vergangenen Jahr zugesetzt. Jetzt sei es aber Zeit, positiver auf 2025 und die kommenden Jahren zu schauen, betonen die Analysten der Investmentbank Jefferies in einem neuen Report zur Aktie, Mit einem 2025er-KGV von 11,8 und einer Dividendenrendite von 4,5 Prozent bleibe das Papier vielversprechend, so die Analysten.

Am Dienstag legte die Aktie knapp 4 Prozent zu. "Wir erwarten weiterhin ein solides Wachstum für Sixt, angetrieben durch kontinuierliche Marktanteilsgewinne in den europäischen Schlüsselmärkten und den USA, da sich das Unternehmen auf den Ausbau seines Stationsnetzes und seiner Markenbekanntheit konzentriert", schreibt Analyst Constantin Hesse. "Insbesondere in den USA, wo Sixt einen Marktanteil von ca. 3 Prozent hält, sehen wir ein erhebliches Aufwärtspotenzial."