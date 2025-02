Beyond Oil liefert die erste Bestellung im Umfang von 5,4 t gemäß australischer Vertriebsvereinbarung an T&J Oil

Erste Lieferung markiert Meilenstein in der Expansion von Beyond Oil nach Australien; Vereinbarung enthält Mindestverpflichtungen von 4,9 Mio. US$ über fünf Jahre

VANCOUVER, B.C., KIBBUTZ YIFAT, Israel, und NEW YORK, NY / 18. Februar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) („Beyond Oil“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich, die erfolgreiche Auslieferung der ersten Bestellung im Rahmen der zuvor gemeldeten Vertriebsvereinbarung mit T&J Oil Pty Ltd. („T&J Oil“), , die am 22. Januar 2025 unterzeichnet wurde, bekannt zu geben.

Die erste Bestellung im Umfang von insgesamt 5,4 Tonnen (t) der firmeneigenen Ölaufbereitungsprodukte von Beyond Oil wurde im Februar 2025 ausgeliefert und stellt einen wichtigen Meilenstein im Rahmen der strategischen Expansion des Unternehmens auf dem australischen Markt dar. Diese Lieferung ist der erste Schritt im Rahmen der fünfjährigen Vertriebsvereinbarung, die, wie bereits am 22. Januar 2025 berichtet, Mindestkaufverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 4,9 Millionen US$ umfasst.

Jonathan Or, CEO von Beyond Oil, kommentierte: „Die erfolgreiche erste Belieferung von T&J Oil ist ein spannender Meilenstein bei der Erweiterung unserer Präsenz auf dem australischen Markt. Dies ist der Beginn einer starken Partnerschaft, die darauf abzielt, die Gastronomie in Australien mit Lösungen für ein gesünderes und nachhaltigeres Frittieren zu verändern. Wir sind zuversichtlich, dass das Know-how von T&J Oil und das robuste Vertriebsnetz zu einem deutlichen Wachstum in diesem Schlüsselmarkt führen werden.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird Beyond Oil T&J Oil bei der Einrichtung eines speziellen Schulungszentrums in Australien unterstützen, um die Produktnutzung zu optimieren und die Kunden in der Region über bewährte Verfahren im Bereich Ölmanagement zu informieren. Diese Initiative unterstreicht das Engagement des Unternehmens, nicht nur Produkte, sondern umfassende Lösungen bereitzustellen, die die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit verbessern.

