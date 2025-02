BP denkt über Verkauf von Schmierstoffen nach - 10 Milliarden Dollar

vonHS schrieb 16.02.25, 17:51

Der bekannte Hedgefonds-Manager Paul Singer sieht Potenzial in British Petroleum (BP) und hat über Elliott Investment Management Anteile am Unternehmen erworben. Die Frage ist, was Singer mit diesem Investment beabsichtigt und warum er einen höheren Wert in BP erkennt als der Rest des Marktes. BP kämpft seit Jahren mit Altlasten, insbesondere mit den Folgen der Deepwater-Horizon-Katastrophe, die das Unternehmen sowohl finanziell als auch im öffentlichen Image stark belastet hat. Dennoch könnte der Konzern vor einem Wendepunkt stehen, meint NTG24:



