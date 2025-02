HYTN führt das GMP-Stabilitätsprogramm ein und validiert Vape-Kartuschen für internationale Märkte

Vancouver, British Columbia - 18. Februar 2025 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein führender Hersteller von Cannabis in pharmazeutischer Qualität, freut sich, den Start seines Stabilitätsprogramms gemäß der Guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practice/GMP) und die Validierung seiner Cannabis-Vape-Kartuschen für den internationalen Vertrieb bekannt zu geben. Diese Initiative baut auf der von HYTN am 21. Januar 2025 angekündigten strategischen Partnerschaft mit SNDL Inc. zur Entwicklung GMP-konformer Vape-Produkte auf.