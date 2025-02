GA-ASI und CAE unterzeichnen langfristige Vereinbarung zur Entwicklung der nächsten Generation des MQ-9B SkyGuardian(R)-Mission Trainer

San Diego, California / Access Newswire / 18. Februar 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. und CAE freuen sich, eine langfristige Vereinbarung über die Entwicklung und Produktion des Mission Trainer der nächsten Generation für das ferngesteuerte Flugzeugsystem (RPAS) MQ-9B SkyGuardian von GA-ASI bekannt zu geben. Der Vertrag mit GA-ASI umfasst einen festen Auftrag für 11 Mission Trainer, mit der Möglichkeit, in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 Geräte zu liefern. Die Vereinbarung bringt zwei Branchenführer zusammen, um die Schulungsmöglichkeiten für Betreiber von MQ-9B zu verbessern und baut auf der langjährigen Geschäftsbeziehung zwischen GA-ASI und CAE auf.

CAE ist weltweit als Referenz im synthetischen Training für RPAS anerkannt und nutzt die neueste Visualisierungstechnologie bei der Entwicklung der nächsten Generation der MQ-9B SkyGuardian-Mission Trainer. Die Trainer werden den CAE Prodigy Image Generator einsetzen, um eine äußerst realistische Schulungsumgebung zur Replikation des Flugbetriebs bereitzustellen. Mit einer hochmodernen Gaming-Engine verbessert CAE Prodigy die Trainingsstandards durch eine verbesserte immersive Trainingsumgebung, HiFi-Grafiken und physikalische Simulation. Diese modernste Technologie verbessert die Realität und Effektivität der Schulung und stellt sicher, dass die Bediener gut auf ihre Missionen vorbereitet sind.

MQ-9B ist das weltweit fortschrittlichste RPAS, das eine außergewöhnlich lange Flugdauer und Reichweite aufweist, automatisch startet und landet und ausschließlich über SATCOM gesteuert wird. Es wird in der Lage sein, in einem nicht segregierten Luftraum zu operieren und dabei das von GA-ASI entwickelte Detect and Avoid-System zu nutzen. MQ-9B umfasst die Modelle SkyGuardian und SeaGuardian sowie den neuen Protector RG Mk1, der derzeit an die britische Royal Air Force ausgeliefert wird. Die Plattform erstellt derzeit eine globale Betreiberliste mit Beschaffungsverträgen, die mit Belgien, Kanada, Polen, der Japanischen Küstenwache, der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, Taiwan, Indien und der US-Air Force zur Unterstützung eines Sondereinsatzkommandos unterzeichnet wurden. MQ-9B hat auch verschiedene Übungen der US-Marine unterstützt.