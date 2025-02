Mibro stellt fortschrittliche Wearable-Technologie auf dem MWC Barcelona 2025 vor

BARCELONA, Spanien, 19. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Mibro, eine Marke von ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd, wird auf dem bevorstehenden Mobile World Congress (MWC) in Barcelona, der vom 3. bis 6. März 2025 stattfindet, seine neuesten Fortschritte in der Wearable-Technologie vorstellen. Auf Stand 6B12 der Fira Gran Via wird Mibro eine Reihe von Produkten vorstellen, die das Nutzererlebnis durch Innovation und Funktionalität verbessern sollen. Die Teilnehmer können die neue Professional Smartwatch Series, die Kinderuhr-Handys und die Open Wearable Stereo Earphones der Marke aus erster Hand erleben.

Mibro wird auch ein neues Kinderuhr-Handy auf den Markt bringen, das mit robusten Funktionen ausgestattet ist, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. Dieses Gerät bietet eine präzise Standortbestimmung und Videogesprächsfunktionen, so dass Eltern mit ihren Kindern in Kontakt bleiben können. Die Uhr ist GDPR-konform und gewährleistet, dass der Datenschutz oberste Priorität hat. Die weltweite Markteinführung erfolgt zwischen März und April, außer in Nordamerika und Lateinamerika.

Zusätzlich zu den Smartwatches wird Mibro seine Open Wearable Stereo Earphones vorstellen, die ein leichtes Design und eine hervorragende Klangqualität versprechen. Diese Ohrhörer sollen ab März weltweit erhältlich sein und den Nutzern ein außergewöhnliches Klangerlebnis bieten.

Mibro hat sich als führendes Unternehmen in der Wearable Technology-Branche etabliert und setzt immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Innovation. Das Engagement des Unternehmens für Qualität und benutzerorientiertes Design zeigt sich in seinen neuesten Produktangeboten, die eine Vielzahl von Bedürfnissen und Vorlieben abdecken. Die Marke lädt die Besucher des MWC 2025 ein, ihren Stand zu besuchen. Die Gäste werden die Gelegenheit haben, diese Produkte aus erster Hand zu erleben, die neuesten technologischen Fortschritte zu erkunden und sich an Diskussionen über mögliche Kooperationen zu beteiligen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.mibrofit.com/ oder folgen Sie ihnen auf Facebook und Instagram.

Für geschäftliche Anfragen wenden Sie sich bitte an business@mibrofit.com.

