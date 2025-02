Paukenschlag bei D-Wave! Palantir und die PayPal-Mafia! KI, Quantencomputing und Krypto in der Credissential Aktie!

Quantencomputing ist in Deutschland angekommen! Mit Hilfe von D-Wave will das Forschungszentrum Jülich künftig die Erforschung, Simulation und Optimierung von Zukunftstechnologien wie KI, Quanten- und neuromorphes Rechnen vorantreiben. Kann die Highflyer-Aktie von D-Wave damit neue Dynamik entwickeln? Ein echter Geheimtipp (noch) ist die Aktie von Credissential. Die Softwareschmiede verbindet KI, Quantencomputing sowie Krypto. In 2025 soll der Durchbruch gelingen und die Aktie durchstarten. Und was macht Palantir? Die Aktie ist nicht zu bremsen und hängt das Unternehmenswachstum ab. Anleger spekulieren auf die PayPal-Mafia und Regierungsaufträge in Milliardenhöhe. Und dann ist da natürlich noch der direkte Draht zum US-Vizepräsidenten.Lesen sie den Artikel hier weiter