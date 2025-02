US-Regierung geht mit der Abrissbirne vor

Chance für Europa



Seit Amtsantritt vor einem Monat haben Trump und seine Regierung immer wieder harsche Kritik an Europa geübt, zuletzt etwa Vizepräsident J.D. Vance in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die dadurch entstandene Unsicherheit über das transatlantische Verhältnis könne Angst auslösen oder aber als Chance begriffen werden, sagte Smith der dpa.

Es biete sich die Gelegenheit, in Sicherheitsfragen und vielleicht auch in anderen Angelegenheiten neue Vereinbarungen zu treffen, die zu einem anderen Verhältnis zu den USA mit vermutlich größerer Eigenständigkeit Europas führten. "Wir müssen uns wirklich nach einer anderen Art von Beziehung über den Atlantik umschauen", sagte Smith. "Und die große Entscheidung besteht darin, dies als viele unterschiedliche Einheiten oder - so weit wie möglich - als eine koordinierte Einheit zu tun."

Politik mit der Abrissbirne



Trump und Vance sei es im Grunde völlig egal, was Europa tue, sagte Smith. "Sie haben einfach nur zur Abrissbirne gegen alles gegriffen, was ihnen am internationalen System nicht gefällt. Sie reißen es einfach nieder." Die Frage sei, wie Europa darauf reagiere. Dies sei die große Herausforderung, und der Ukraine-Krisengipfel in Paris in dieser Woche sei vielleicht das erste Zeichen einer solchen Reaktion gewesen.

Kritik an US-Gesprächen mit Russland



Auch Trumps Alleingang bei Verhandlungen mit Russland zur Zukunft der Ukraine ohne Beteiligung Europas und des angegriffenen Landes an sich kann Smith nichts Gutes abgewinnen. "Ich kann nicht erkennen, wie der US-Ansatz einen nachhaltigen Frieden bringen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht einmal, dass er eine nachhaltige Waffenruhe bringen wird", sagte der Sipri-Direktor. "Ich denke, das ist ein sinnloses Unterfangen."/trs/DP/zb