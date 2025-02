Trump und Musk im Interview

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk haben sich in einem gemeinsamen Interview gegenseitig mit Komplimenten bedacht und Kritik an ihren radikalen Kürzungsaktionen zurückgewiesen. "Ich wollte jemanden finden, der klüger ist als er. Ich habe überall gesucht. (...) Ich konnte niemanden finden, der klüger war, richtig", sagte Trump über Musk in dem Gespräch mit Fox-News-Moderator Sean Hannity. Musk äußerte sich ähnlich positiv über Trump: "Ich habe viel Zeit mit dem Präsidenten verbracht, und nicht ein einziges Mal habe ich ihn etwas tun sehen, das gemein oder grausam oder falsch war."

Fox-News-Moderator Hannity schwärmt für Trump