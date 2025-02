DAX-FLASH Dax pirscht sich von Rekord zu Rekord Weiter aufwärts könnte es auch zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt gehen. Knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels wird der Leitindex Dax moderat im Plus erwartet. Er würde damit an die ebenfalls verhaltenen Gewinne des Vortages …