Core Assets - Dem Zentrum eines riesigen Kupferporphyrs auf der Spur!

Das bohrbereite und leicht zugängliche Kupferprojekt Laverdiere von Core Assets Corp. (CSE:CC; FSE:5RJ; OTC.QB:CCOOF) ist Teil der riesigen Liegenschaft Blue und umfasst ein 5 x 8 Kilometer großes, wenig erkundetes Kupferporphyr-Gebiet im Nordwesten von British Columbia. Dort hat das Unternehmen Mineralisierung in der neu definierten Valley Zone um eine beeindruckende, Donut förmige geophysikalische Anomalie mit einer Größe von etwa 1 x 1,2 Kilometern identifiziert, die man als wahrscheinliches, hochgradiges Porphyr-Zentrum interpretiert!

Wie Core Assets ausführt, stellt die Valley Zone ein äußerst aussichtsreiches Gebiet mit erhöhter hydrothermaler Aktivität und hochgradiger Porphyr-Kupfermineralisierung dar, das sich 2 km südwestlich und 700 m höher als die Zone Main befindet, die im Jahr 2022 durch Bohrungen erprobt wurde. Beide hochgradigen Zonen bleiben für eine Erweiterung in mehrere Richtungen offen.

Nun konnte Core Assets in der Valley Zone mehrere, schichtförmig mineralisierte Porphyr-Adern und Brüche in alteriertem Granodiorit kartieren und über einen 1 Kilometer langen Ost-West-Trend beproben. Dabei hatte das Unternehmen von CEO Nick Rodway schon im Jahr 2022 bis zu 3,24% Kupfer (mit 82 g/t Silber, 0,56 g/t Gold und 0,053% Molybdän) sowie 0,32% Molybdän (mit 1,03 % Cu, 4 g/t Ag) nachgewiesen. Mit den im vergangenen Jahr durchgeführten Explorationsaktivitäten, stieß man dann auf 0,83% Kupfer, 47 g/t Silber, 0,44 g/t Gold und 0,007% Molybdän.

Die Adern in der Valley Zone, die eine bedeutende Kupfer-, Molybdän-, Silber- und Goldmineralisierung mit einer Mächtigkeit von bis zu 20 Zentimetern beherbergen, konzentrieren sich zudem in einem Gebiet mit erhöhter struktureller Komplexität. Und dieses Gebiet stammt mit den Rändern einer 1 Kilometer breiten und kreisförmigen (Donut-förmigen) schwach magnetischen, geophysikalischen Anomalie überein, die sich durch gleich mehrere Datensätze zieht.

Interessant: Mineralisierte Porphyr-Adern, die Core Assets an der Oberfläche und in Bohrkernen aus dem Jahr 2022 beprobt hatte, zeigen einen allgemeinen Anstieg des Metallgehalts in Richtung der Anomalie hin, die das Unternehmen ja als Standort eines hochgradigen Porphyr-Zentrums interpretiert!

Erfolgreiche Bohrungen schon 2022

Im Jahr 2022 bestätigten von Core Assets durchgeführte Bohrungen eine hochgradige Kupferskarn- und Porphyr-Mineralisierung auf einer Länge von über 1 Kilometer, die dem Nord-Süd-Trend der Llewellyn-Verwerfung entlang des östlichen Randes des Laverdiere Porphyrs folgt. Zu den wichtigsten Bohrabschnitten, die 2022 in der Main Zone erzielt wurden, gehören:

LAV22-006 (Nordstollen) – 107,38m mit 0,11% Kupfer (Cu), 0,023% Molybdän (Mo), 0,9g/t Silber (Ag), 0,02g/t Gold (Au) ab 144,62m.

LAV22-001 (französischer Stollen) – 267,05 m mit 0,17 % Cu, 1 g/t Ag, 0,04 g/t Au von der Oberfläche, einschließlich 48,54 m mit 0,90 % Cu, 6 g/t Ag, 0,11 g/t Au ab 31,46 m Tiefe.

LAV22-002 (französischer Stollen) – 223 m mit 0,11 % Cu, 0,006 % Mo, 2 g/t Ag, 0,05 g/t Au ab 15 m Tiefe, einschließlich 54 m mit 0,19 % Cu, 0,002 % Mo, 3 g/t Ag, 0,12 g/t Au ab 173 m Tiefe, und 24,42 m mit 0,32 % Cu, 0,005 % Mo, 4 g/t Ag, 0,12 g/t Au ab 207,23 m Tiefe.

LAV22-005 (Südstollen) – 83,22m mit 0,12% Cu, 0,016% Mo, 0,8g/t Ag, 0,03g/t Au ab 6,9m Tiefe.

Dabei durchschnitt LAV22-002 – das bisher tiefste Bohrloch – porphyrische Kupfer-Molybdän-Mineralisierung in der Main Zone in einer tatsächlichen Tiefe von bis zu 350 Metern. In Anbetracht des Höhenunterschieds von 700 m zwischen den Zonen Valley und Main besteht laut Core Assets eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mit Bohrungen in der Valley Zone eine Kupfer-Gold-Porphyr-Mineralisierung von über 1 km durchschnitten werden kann.

Zudem, so das Unternehmen, war in historische Stollen, die in den frühen 1900er Jahren in den massiven und hochgradigen Kupferskarn der Main Zone getrieben wurden, bis zu 1,20 % Kupfer über 27 m nachgewiesen worden und historische Bohrergebnisse erbrachten 175 m mit 0,24 % Kupfer, die im Jahr 1974 100 m nördlich des französischen Stollens gewonnen wurden.

Potenzial auch auf in Scherzonen enthaltene Goldvererzung

Das Projekt gilt laut Core Assets zudem auch als äußerst aussichtsreich für scherhaltige Goldmineralisierung. Das erste Bohrloch, das im Jahr 2022 auf dem Projekt Laverdiere abgeschlossen wurde (LAV22-001), wurde steil nach Osten gebohrt, um die LFZ zu erproben, und durchteufte Quarz-Karbonat-Pyrit-Adern in deformiertem mafischem Vulkangestein, die 4,59 g/t Gold über 1,51 m in 163,49 m Tiefe ergaben. Man geht davon aus, dass die Llewellyn-Verwerfung (LFZ) auf ihrer gesamten Länge (>100 km) in einem räumlichen Zusammenhang mit Goldmineralisierung steht.

Überhaupt scheint das Potenzial für Core Assets gewaltig, denn auf der Blue-Liegeschaft befinden sich gleich drei (!) kupfer-, molybdän- und silberhaltige Porphyre und die dazugehörigen hochgradigen Massivsulfid-Skarn-Vorkommen, die auf eine mindestens 50 Millionen Jahre alte hydrothermale Aktivität hindeuten, die sich über einen 30 Kilometer langen Trend (!) erstreckt. Eigentlich eine einzigartige Gelegenheit in einem aufstrebenden Bergbaurevier für strategische Investoren…

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Core Assets halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Core Assets und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.