SAF-Holland mit Umsatzrückgang im Schlussquartal Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im vierten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet. So sanken die Erlöse um nahezu 18 Prozent auf 424 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bessenbach mitteilte. Die bereinigte …