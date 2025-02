Gold in Konsolidierung festgefahren

Nach dem erfolgreichen Ausbruch über die Hürde von 2.075 US-Dollar aus 2020 gegen Anfang 2024 kennt der Goldpreis nur eine Richtung und strebt Woche für Woche auf frische Rekorde aufwärts. Den letzten Höhepunkt erreichte das Edelmetall in der abgelaufenen Woche bei 2.942 US-Dollar und schlug anschließend in eine kurzzeitige Konsolidierung in Form eines flacheren Abwärtstrends ein. Dieses Konstrukt kommt sehr häufig an Stellen mit einer Pause im übergeordneten Rallyeverlauf vor, hier drängt sich nun der Verdacht einer bullischen Flagge auf. Eine Auflösung würde dementsprechend ein Folgekaufsignal generieren.

Rallye mit Ansage