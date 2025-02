DAX marschiert tapfer weiter

Natürlich markierte der DAX wieder ein frisches Rekordhoch, diesmal bei 22.864 Punkten und hält weiter eisern an dem Kurs Richtung 23.000 Punkte fest. Daher dürfte es bei der aktuellen Marktlage nur eine Frage der Zeit werden, bis die nächste Tausender-Marke erreicht wird. Dreht das Leitbarometer nicht an dieser Stelle ab, könnte der Index noch in den Bereich um 23.149 Punkten vordringen. Im Anschluss muss eine neue Auswertung der Kursmuster erfolgen. Auf der Unterseite hat sich eine potenzielle Verkaufsmarke in Richtung 22.193 bei 22.526 Punkten eingespielt. Bei Notierungen unterhalb von 22.000 Zählern würde ein Rückzug auf das Niveau von 21.676 Punkten wahrscheinlich werden. Die große Zuversicht im DAX hat aber unlängst ein kritisches Niveau erreicht, was erfahrungsgemäß auf eine bevorstehende Marktkorrektur hindeutet. Gleichzeitig weist das Sentix-Risikoradar mit -1,3 Standardabweichungen auf die höchste Risikolage seit der Corona-Krise hin. Besonders kurzfristig bleibt der Ausgang der Bundestagswahl entscheidend.

Aktuelle Lage