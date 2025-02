Intel mit starkem Kaufdruck

Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, prüfen derzeit unabhängig voneinander die Konkurrenten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) und Broadcom Geschäftsmodelle, die zur Zweiteilung des amerikanischen Chipherstellers führen könnten. Einem früheren Medienbericht zufolge hatte TSMC bereits von Vertretern von US-Präsident Donald Trump die Aussicht auf eine Mehrheitsbeteiligung an den Fabriken des Chipherstellers Intel angeboten bekommen.

In der Zwischenzeit konnte die Intel-Aktie deutlich zulegen und sich in den Bereich der Novemberhochs aus 2024 um 26,43 US-Dollar heranpirschen und damit auch den 200-Tage-Durchschnitt hinter sich lassen. Ein Sprung über das Novemberhoch würde ein weiteres Kaufsignal mit einem Ziel bei 30,35 US-Dollar aktivieren und den in mühsamer Arbeit aufgebaute Doppelboden um 18,84 US-Dollar endgültig abschließen. Zudem würde der Aktie ein Kurslückenschluss winken, der Anfang August letzten Jahres entstanden ist. Auf der Unterseite sollte es jetzt nicht mehr nachhaltig unter ein Niveau von 24,00 US-Dollar gehen, dies würde nämlich temporäre Rückfallrisiken zurück auf 23,34 und die einst markante Widerstandszone um 22,00 US-Dollar forcieren. Vorläufig bleibt der Wert weiterhin auf der Long-Seite attraktiv.