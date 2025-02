Jetzt werden Bohrprogramme und Newsflow Fahrt aufnehmen

Gestern nach Börsenschluss gab Tocvan Ventures Corp. den erfolgreichen Abschluss einer überzeichneten Finanzierungsrunde bekannt. Insgesamt konnte das aufstrebende Explorationsunternehmen mehr als $3 Millionen einsammeln – ein starkes Signal für das Vertrauen der Investoren in das Unternehmen und sein Vorzeigeprojekt Gran Pilar in Sonora, Mexiko.

Mit diesen finanziellen Mitteln ist Tocvan nun bestens aufgestellt, um mehrere Bohrprogramme auf dem vielversprechenden Gold-Silber-Projekt durchzuführen. Das bedeutet, dass in den kommenden Monaten ein starker, permanenter Newsflow mit neuen Bohrergebnissen zu erwarten ist. Da die ersten Bohrungen bereits Ende 2024 begonnen haben, könnte Tocvan schon in Kürze erste Ergebnisse präsentieren, die entscheidende Hinweise auf das wirtschaftliche Potenzial des Projekts liefern.

Zusätzlich wurde gestern ein hochinteressantes Interview mit Tocvan-CEO Brodie Sutherland und Junior Resource Investing veröffentlicht. In diesem Gespräch erklärt Sutherland ausführlich, was Tocvan von anderen Gold-Explorationsunternehmen unterscheidet. Besonders hervorgehoben wird Tocvans Strategie, nicht wie viele Juniors auf eine Übernahme zu hoffen, sondern durch die außergewöhnlich günstigen Produktionsbedingungen in Sonora eigenständig in die Goldproduktion einzusteigen, denn schon bei Goldpreisen von $2000 USD/Unze zeigte Minera Alamos Inc. mit der benachbarten Santana Goldmine, dass der Cut-off-Gehalt bei 0,15 g/t Gold liegt, sodass Tocvan sehr profitabel sein sollte.

Mit einer soliden Finanzierung, aggressiven Bohrplänen und einer klaren Vision für die Zukunft steht Tocvan an einem potenziellen Wendepunkt – 2025 könnte das Jahr sein, in dem das Unternehmen einen entscheidenden Schritt in Richtung Massenproduktion macht. Hinzu kommt eine regelrechte Flut an Bohrergebnissen während den nächsten Wochen und Monaten, die mehrere bedeutende Neuentdeckungen auf dem riesigen Gran Pilar Grundstück aufzeigen sollen.



CEO Brodie Sutherland kommentierte in der gestrigen News: "Wir freuen uns über die große Unterstützung für unser Unternehmen und unsere Pläne zur Erweiterung der Gold- und Silberziele im bergbaufreundlichen Sonora. Nach Abschluss der Finanzierung konzentrieren wir uns nun auf die nächsten Schritte, die uns schnell zu einer Ressourcenschätzung, neuem Entdeckungspotenzial und Testabbau führen. Unser Ansatz hat zwei wichtige Schwerpunkte: 1) Risikominderung bei der Projektentwicklung durch Genehmigungsverfahren und Testabbau; 2) das rasch wachsende Ressourcenpotenzial unseres breiteren Erweiterungsgebiets, in dem unserer Meinung nach zwei separate mineralisierte Systeme von beträchtlicher Größe noch nicht erschlossen sind."

Tocvan Ventures ist ein wachstumsstarkes und gut geführtes Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit seinem Gran Pilar-Projekt in Sonora, Mexiko – einer der kostengünstigsten Regionen weltweit für die Exploration und Produktion von Gold.

Strategie:

Im Gegensatz zu vielen Junior-Explorationsunternehmen, die sich auf Übernahmen (M&A) als Exit-Strategie verlassen, verfolgt Tocvan eine unabhängige Produktionsstrategie. Aufgrund der geringen wirtschaftlichen Einstiegshürden in Sonora für ein oberflächennahes Haufenlaugungsprojekt ("Heap-Leach Project") plant Tocvan, Gran Pilar selbst in Produktion zu bringen.

Wichtige Meilensteine 2025:

• In kürze startet ein 50.000-Tonnen-Testabbau mittels kostgengünstiger Heap-Leaching-Goldproduktion. Dieses Pilotprojekt soll wichtige Daten zur Goldgehalte, Verarbeitungseffizienz und Gewinnungsraten liefern.

• Erste Ressourcenschätzung & Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA): Diese sind in der zweiten Hälfte von 2025 geplant und könnten den Wert des Projekts erheblich steigern.

• Exploration jenseits von Pilars Main Zone: Erstmals erwarten wir Ergebnisse von den ersten Bohrungen die außerhalb der Main Zone stattgefunden haben, was weiteres Potenzial für neue Entdeckungen birgt. Erneuter Bohrstart wird in Kürze erwartet.

• Produktionspotenzial in 2025: Wenn die geplanten Schritte erfolgreich umgesetzt werden, wird Tocvan sowohl als Explorer als auch als zukünftiger Goldproduzent eine bedeutende Rolle spielen.

Fazit:

Tocvan steht vor einem entscheidenden Wendepunkt. Falls das Unternehmen in 2025 erfolgreich Produktionstests durchführt und positive Bohrergebnisse liefert, sollte die Aktie erhebliches Wachstumspotenzial entfalten. Das macht Tocvan zu einer besonders spannenden Aktie für Rohstoff-Investoren.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 56.716.355

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,48 CAD (18.02.2025)

Marktkapitalisierung: $28 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,315 EUR (18.02.2025)

Marktkapitalisierung: €18 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Tocvan News-Disclaimer: Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp. und eine qualifizierte Person („QP“) gemäß der Definition des Canadian National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem Aussagen zu den Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen enthalten können, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zur Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Solche zukunftsgerichteten Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Phrasen wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „glaubt“ oder Variationen (einschließlich Verneinungen) solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie basieren, werden nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben und spiegeln unsere aktuelle Einschätzung der Geschäftsentwicklung wider. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts des Unternehmens, der Entwicklungsphase des Unternehmens und der Finanzlage des Unternehmens. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Rockstone Disclaimer: Bei dem Text und der zitierten Pressemitteilung handelt sich um freie Übersetzungen aus dem Englischen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitiert, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.