JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für CTS Eventim von 112 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Die Show geht weiter", schrieb Analystin Lara Simpson in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen. Nach dem enttäuschenden dritten Quartal habe der Tickethändler und Veranstalter die Anleger wieder beruhigt. Simpson hob ihre Schätzungen aufgrund des attraktiven Veranstaltungsangebots an./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2025 / 00:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2025 / 00:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 105,9EUR auf Tradegate (19. Februar 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 112

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m