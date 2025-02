Siemens-Konkurrent Philips: Erneuter Crash der Aktie!

Und auch nach dem am Mittwochmorgen vorgelegten Geschäftsbericht zeigt sich eine hohe Volatilität. In einer ersten Reaktion auf den Umsatzrückgang sowohl im Schlussquartal als auch dem Gesamtjahr brach die Aktie vorbörslich zunächst ein, ehe sie sich erholen konnte, um anschließend doch wieder auf Talfahrt zu gehen.

Sondereffekte belasten Nettoertrag

Gegenüber dem Vorjahresquartal sanken die Erlöse der Niederländer um 0,4 Prozent auf 5,04 Milliarden Euro. Seinen Gewinn hat der Elektronikkonzern mit 0,51 Euro je Anteilsschein angegeben. Das stellt zwar eine Verbesserung gegenüber dem Stand vor 12 Monaten (0,40 Euro) dar, werden Einmal- und Sondereffekte jedoch nicht berücksichtigt, erzielte Philips einen Fehlbetrag von 0,36 Euro pro Aktie beziehungsweise von 333 Millionen Euro.

Für den Fehlbetrag sorgten vor allem Restrukturierungskosten sowie höhere Steueraufwendungen. Der operative (EBITDA) Ertrag konnte hingegen geringfügig von 896 auf 905 Millionen Euro gesteigert werden, was einer höheren Marge zu verdanken ist.

Fortgesetzte Nachfrageschwäche in China

Mit Blick in die einzelnen Segmente schnitt vor allem Connected Care mit einem Umsatzanstieg von 7 Prozent gut ab. Dafür aber sanken die Erlöse sowohl in der Diagnostiksparte als auch im Personal-Health-Segment. Das Unternehmen macht hierfür zweistellige Umsatzeinbußen in China verantwortlich, die durch eine verbesserte Nachfrage in Wachstumsmärkten wie Nordamerika nicht vollständig wettgemacht werden konnten.

Trotz erheblicher Herausforderungen zeigte sich Roy Jakobs, Vorstandsvorsitzender des Konzerns, zufrieden mit dem Abschneiden des Unternehmens: "Wir haben eine bessere Versorgung für mehr Menschen erreicht, indem wir unsere Umsetzung verbessert und uns auf die Steigerung der Rentabilität und des Cashflows sowie auf Auftrags- und Umsatzwachstum konzentriert haben. Zudem haben wir unsere fundamentalen Stärken gefestigt [...]."

Dynamik dürfte verhalten bleiben

Mit Blick auf das Gesamtjahr hat Philips gegenüber 2023 geringfügig schwächer abgeschnitten und einen Gesamterlös in Höhe von 18,02 Milliarden Euro erzielt. Nichtsdestotrotz kletterte der bereinigte Gewinn von 2,85 auf 2,98 Milliarden Euro, während die EBITDA-Marge von 15,7 auf 16,5 Prozent gesteigert werden konnte.

Für das kommende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen eine nur geringe Erholung. Die Erlöse sollen um 1 bis 3 Prozent steigen, aber von weiteren Verlusten in China betroffen sein. Gleichzeitig wird mit einer weiteren Margenverbesserung gerechnet. Der freie Cashflow soll sich auf 400 bis 600 Millionen Euro belaufen.

Außerdem will Philips zum 08. Mai eine Dividende in Höhe von 0,85 Euro je Anteilsschein ausschütten. Die muss von den Aktionären jedoch noch abgesegnet werden. Das Unternehmen bietet an, die Dividende sowohl Cash als auch in Form einer Aktiendividende zu erhalten.

Aktie stürzt ab, zieht Siemens Healtineers mit nach unten

Die Aktie zeigte sich nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes hochvolatil. Am Handelsplatz Lang & Schwarz fielen die Anteile zunächst um mehr als 12 Prozent, ehe sie ihre Verluste auf -4 Prozent eingrenzen konnten. Unmittelbar nach Handelseröffnung standen jedoch wieder Abgaben in Höhe von 7 Prozent zu Buche. Damit sind die seit dem Jahreswechsel erzielten Gewinne fast vollständig aufgezehrt.

Von der Berg- und Talfahrt der Aktie des Mitbewerbers ist zur Wochenmitte auch Siemens Healthineers betroffen, die im deutschen Leitindex DAX mit einem Minus von 1,5 Prozent einen der letzten Plätze einnimmt.

Fazit: Der US-Konkurrent ist derzeit besser unterwegs

Der niederländische Elektronik- und Medizintechnikkonzern Philips hat mit seinem Geschäftsbericht für das abgelaufene Quartal sowie das gesamte abgelaufene Fiskaljahr nicht überzeugen können, die Aktie ist am Mittwoch von heftigen Verlusten betroffen – auch weil der Ausblick für 2025 ein nur geringes Wachstum und fortgesetzte Schwäche in China vorsieht.

Mit Blick auf die Bewertung wird das Unternehmen zum 25-fachen seiner in diesem Jahr erwarteten Gewinne gehandelt. Das ist vergleichbar mit Siemens Healthineers, für das laut MarketScreener ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,7 veranschlagt ist. Deutlich günstiger ist hingegen GE Healthcare mit einem KGVe (2025) von 20,8. Die Aktie liebäugelt außerdem mit einem markanten charttechnischen Ausbruch. Wer sich daher in der Medizintechnikbranche engagieren möchte, sollte derzeit auf den US-amerikanischen Konkurrenten setzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion