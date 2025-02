Munich Private Equity / Munich Private Equity legt ersten deutschen ...

"Mit unserer deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft bieten wir Privatanlegern seit 1999 den Zugang zu Private Equity und arbeiten bei der Produktzulassung schon lange gut und konstruktiv mit der BaFin zusammen. Daher legen wir auch den ersten ELTIF in unserem Heimatmarkt auf", sagt Norman Lemke, Vorstandsvorsitzender Munich Private Equity. "Mit dem ELTIF können wir unseren Zugang zu den besten Lower Mid-Market-Managern auch Privatkunden außerhalb Deutschlands anbieten. Dank unserer mehr als 25 Jahre Erfahrung in diesem Kundensegment kennen wir die besonderen Bedürfnisse privater Anleger."

Munich Private Equity legt ersten deutschen ELTIF auf (FOTO) Oberhaching (ots) - Munich Private Equity (https://www.munich-pe.com/) , der Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, kündigt den Start seines ersten European Long Term Investment Funds (ELTIF) an und verbreitert damit sein Angebot im Privatkundensegment. Der MPE Mid Market Private Equity ELTIF* ist der erste von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) in Deutschland zugelassene ELTIF. Privatanleger können sich damit ab 5.000 Euro an der Anlageklasse Private Equity beteiligen. Der Investitionsfokus liegt auf dem mittleren Marktsegment (Lower Mid-Market) und konzentriert sich ausschließlich auf Zielfonds beziehungsweise Unternehmen in der Europäischen Union.

Der MPE Mid Market Private Equity ELTIF ist nach dem sicherheitsorientierten Dachfondsprinzip von Munich Private Equity konzipiert. Dabei beteiligen sich Privatanleger an einem ganzen Portfolio verschiedener institutioneller Private-Equity-Zielfonds mit Fokus auf den Lower Mid-Market und somit an zahlreichen mittelständischen Unternehmen verschiedener Branchen und EU-Länder. Zwei Zielfondsinvestitionen wurden bereits für den ELTIF getätigt. Ebenso befinden sich die ersten Unternehmen im Portfolio.



"Die ELTIF-Novelle aus 2024 hat die Vertriebsmöglichkeiten für Privatanlegerprodukte im Bereich der Private Markets deutlich verbessert. Als Branchen-Pionier wollen wir diese Möglichkeit nutzen und verbreitern mit dem ELTIF unser bestehendes Produktangebot für Privatkunden", sagt Nico Auel, Vorstand Munich Private Equity. "Wir starten zunächst in Österreich, dann in Deutschland in den Vertrieb. Perspektivisch wollen wir die Möglichkeiten des ELTIF nutzen, um neue Märkte und Länder in der Europäischen Union zu erschließen."



Im Vergleich zu den bisherigen Publikums-AIF von Munich Private Equity kann der ELTIF dank des Passporting-Systems der EU ohne regulatorischen Mehraufwand auch außerhalb Deutschlands zum Vertrieb angeboten werden.



*Im gesamten Text wird jeweils die Kurzform der Fondsbezeichnung verwendet:

MPE Mid Market Private Equity ELTIF GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Über Munich Private Equity



Munich Private Equity bietet Privatanlegern - über seine Kapitalverwaltungsgesellschaft Munich Private Equity Funds AG - seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds. Über sicherheitsorientierte Dachfondslösungen ermöglicht die MPE den Einstieg in die Anlageklasse zielgruppengerecht ab 5.000 Euro bzw. 50 Euro im monatlichen Ratensparplan. Mit über 160.000 Beteiligungsverträgen ist das Haus einer der erfahrensten Anbieter Europas in diesem Kundensegment.

Mehr unter: http://www.munich-pe.com | LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/munichprivateequity/)

Rechtlicher Hinweis



Bei dieser Information handelt es sich um eine Werbemitteilung. Beachten Sie, dass der Vertrieb jederzeit eingestellt bzw. widerrufen werden kann. Der ELTIF investiert als Feeder-ELTIF mindestens 85 % seines Kapitals dauerhaft in das Sondervermögen Munich Private Equity Mid Market ELTIF (Master-ELTIF). Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und die Anlagebedingungen zur MPE Mid Market Private Equity ELTIF GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente werden in deutscher Sprache von der Munich Private Equity Funds AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching, zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten und können unter https://www.munich-pe.com/eltif eingesehen sowie heruntergeladen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter https://www.munich-pe.com/rechtliche-angaben .

Risikohinweis



Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis des Fonds gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Der Fonds ist eine illiquide Anlage (eingeschränkt handelbar) und birgt neben Chancen auf Erträge auch Risiken, zu denen unter anderem das wirtschaftliche Risiko der Zielunternehmen/Zielfonds, das Risiko unbekannter Zielfondsinvestitionen und das Risiko einer verzögerten Auszahlung gehören. Da die Laufzeit des MPE Mid Market Private Equity ELTIF zehn Jahre übersteigt, eignet sich der Fonds möglicherweise nicht für Kleinanleger, die eine solch langfristige und illiquide Verpflichtung nicht eingehen können. Eine vollständige und abschließende Schilderung ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt (dort unter Kapitel L. "Risiken") zu entnehmen.



