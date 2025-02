Spezialtiefbau spielt bei der PORR eine wichtige Rolle

Worauf es beim Spezialtiefbau ankommt

Für die erfolgreiche Realisierung anspruchsvoller Bauprojekte ist es wichtig, auf umfangreiche Expertise im Bereich Spezialtiefbau zugreifen zu können. Ziel ist es, einen sicheren Baugrund wirtschaftlich zu erstellen. Mit wesentlichen Akquisitionen in den Jahren 2013 und 2017 hat sich die PORR Gruppe im deutschen Spezialtiefbau stark positioniert und bietet seitdem ein umfassendes Leistungsspektrum in diesem Bereich an. Die Einheiten des PORR Spezialtiefbau Deutschland haben ihren Hauptsitz in München und weitere Standorte in Berlin, Chemnitz, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Oldenburg, Seevetal und Stuttgart.

Das breite Leistungsspektrum umfasst das Beraten, Planen und Realisieren von Gründungen, Baugruben, Dichtsohlen und Bodenverbesserungen. Die PORR ist zudem präqualifiziert für alle Leistungen des Spezialtiefbaus bei der Deutschen Bahn und wurde für ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet, beispielsweise mit dem im Juni 2023 verliehenen DGNB-Zertifikat (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) „Nachhaltige Baustelle – Spezialtiefbau“ für die Baustelle Hafen Straubing.

Um die Nachhaltigkeit einer Baustelle zu verbessern, können sich die Auftraggeber u.a. für emissionsarme Pfahlgründungen oder umweltfreundliche Baugrundverbesserungen entscheiden. Außerdem besteht die Möglichkeit, beim Erstellen von Dichtwänden verstärkt recycelte Bauelemente einzusetzen oder bei Dichtsohlen umweltfreundliche Verfahren zu nutzen. Bei Bedarf unterstützen die PORR Experten ihre Kunden, falls diese ein Nachhaltigkeits-Zertifikat für ihre Baustelle wünschen.

In Abhängigkeit von den jeweiligen Bodenverhältnissen einer Baustelle und den existierenden Anforderungen der Auftraggeber kommen bei Baugruben und Verbesserungen des Baugrunds verschiedene technologische Verfahren wie zum Beispiel die Bodenvereisung, Düsenstrahlverfahren, Spülbohrverfahren oder Injektionsverfahren zum Einsatz. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit stehen für das Erstellen eines sicheren Baugrunds folgende Mittel zur Auswahl: Bohrpfähle, NG-Frankipfähle (Next Generation), HLV-Stahlpfähle (Hochleistungsverdrängungspfähle), Schraubpfähle, Simplexpfähle sowie Mikropfähle und Nägel.

