Zumeist Verluste - Zoll-Debatte sorgt für Unsicherheit

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den wichtigsten Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum hat der Nikkei 225 nach zwei Gewinntagen in Folge nachgegeben. Der japanische Leitindex schloss am Mittwoch 0,27 Prozent in Minus bei 39.164,61 Punkten. Auf der Stimmung lastete die Debatte um mögliche US-Zölle auf Autoimporte.

US-Präsident Donald Trump hatte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf den Import von Autos in die USA in Aussicht gestellt. Wenngleich Beobachter das weiterhin eher als Verhandlungsmasse in den internationalen Handelskonflikten sehen, die die USA anzetteln, sorgt die Debatte weiter für Unsicherheit.