Profiteur des Ausbaus der Strominfrastruktur!

Am 12. Februar 2025 veröffentlichte Siemens Energy (ENR) die Finanzzahlen für das erste Quartal, die zuvor im Januar in Form von Eckdaten skizziert worden waren. Es ist wahrscheinlich, dass die Ziele für den Free Cashflow erhöht werden, und die Profitabilität vor Sondereinflüssen die Planzahlen übertrifft. Der Energietechnikkonzern hielt auch am Jahresausblick fest. Die Diskussion über die Effizienz des chinesischen Start-ups DeepSeek führte zu Gewinnmitnahmen bei den Aktien von ENR, nachdem das Unternehmen im Jahr 2024 einen starken Kursanstieg verzeichnet hatte. Es besteht die Möglichkeit, dass chinesische Modelle mit einer geringeren Rechenleistung im Vergleich zu den bereits etablierten Modellen auskommen könnten. Christian Bruch, der CEO von ENR, betrachtet DeepSeek nicht als eine Bedrohung für das Geschäft mit Rechenzentren.

Nach Einschätzung der Marktteilnehmer hat Siemens Energy (ENR) den Turnaround geschafft. Seit dem absoluten Tiefstand am 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro hat der Kurs um knapp 900 Prozent zugelegt. Ab dem 15. Mai 2024 haben die Bullen zwar eine Pause eingelegt, was sich in einer kurzen Seitwärtsrange manifestierte. Ab dem 9. September 2024 setzte der Kurs die Aufwärtsentwicklung wieder fort, bis sie Anfang Dezember 2024 in eine weitere Seitwärtsrange mündete, die aktuell nach oben durchbrochen wird. Laut CEO Christian Bruch ist das Marktumfeld außerordentlich positiv. Das Unternehmen profitiert vom Wachstum der Strominfrastruktur, wobei die Verluste bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa zumindest etwas kleiner geworden sind. Aktuell testet das Papier die Widerstandszone auf dem Niveau des Allzeithochs bei 64,56 Euro. Wird dieses Niveau durchbrochen, befindet sich der Kurs wieder im Neuland und kann weitere Allzeithochs etablieren. Angesichts der langfristigen Vorteile, die ENR aus der Umstrukturierung des Stromnetzes ziehen wird, ist zu erwarten, dass der Kurs auch aufgrund dieses Faktors stabilisiert wird.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Das Unternehmen befindet sich in einer komfortablen Marktposition, dennoch ist die Luft am Aktienmarkt dünner geworden. Mit einem Open End Turbo Long (WKN VG4B08) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Siemens Energy in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel von 3,95 profitieren. Das Ziel sei bei 75,01 Euro angenommen (27,52 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 54,40 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 6,91 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VG4B08 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 16,25 – 16,30 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 47,84 Euro Basiswert: Siemens Energy AG KO-Schwelle: 47,84 Euro akt. Kurs Basiswert: 63,68 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 27,52 Euro Hebel: 3,95 Kurschance: + 69 Prozent Quelle: Vontobel

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.