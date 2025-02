KI-Boom beflügelt die Super Micro Computer Aktien vor wichtiger Frist!

Die Aktien von Super Micro Computer haben am Dienstag um über 12 Prozent zugelegt – genau eine Woche vor der entscheidenden Frist zur Einreichung des Jahresberichts 2024 und der Quartalsberichte für September und Dezember. Damit setzt sich die beeindruckende Rallye der Aktie fort, die seit Jahresbeginn bereits um 57 Prozent gestiegen ist.

Die Kursgewinne der letzten Wochen sind beachtlich: Am 3. Februar schloss die Aktie noch bei 26,31 US-Dollar – seither hat sich der Wert verdoppelt. In den letzten fünf Handelstagen allein legte das Papier um rund 40 Prozent zu. Seit dem Tiefstand im November 2024, als die Aktie bei 18,01 US-Dollar notierte, hat sich der Kurs fast verdreifacht.

"Das Management hat eindeutig betont, dass die Frist am 25. Februar eingehalten wird", sagt Hunting Alpha, Analyst bei Seeking Alpha. "Zudem gibt es keine Änderungen an den bereits veröffentlichten Finanzzahlen. Ich denke, das hebt eine große Unsicherheit für Anleger auf. Jetzt noch vor dem 25. Februar einzusteigen, könnte sich lohnen."

KI-Markt treibt Super Micro an – Umsatzprognose für 2026 optimistisch

Super Micro ist ein wichtiger Akteur im boomenden KI-Server-Markt. Große Tech-Unternehmen erhöhen massiv ihre Investitionen in Rechenzentren, um den steigenden Bedarf an Künstlicher Intelligenz (KI) zu decken. Experten gehen davon aus, dass die Gesamtinvestitionen der großen Technologieunternehmen für 2025 über 325 Milliarden US-Dollar betragen könnten.

Laut Stone Fox Capital, Marktanalyst von "Out Fox The Street", rechnet Super Micro für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatz von 40 Milliarden US-Dollar – ein fast 65-prozentiger Anstieg gegenüber den erwarteten 25 Milliarden US-Dollar für 2025.

Turbulente Vergangenheit: Accounting-Skandal und Shortseller-Angriff

Doch der Weg dorthin war nicht ohne Stolpersteine: Ende 2024 geriet Super Micro ins Visier von Shortseller Hindenburg Research, das in einem kritischen Bericht mangelhafte interne Kontrollen und fragwürdige Buchhaltungsmethoden anprangerte. Die Vorwürfe führten dazu, dass sich das US-Justizministerium mit den Finanzen des Unternehmens befasste, was wiederum eine Verzögerung bei der Vorlage des Jahresberichts zur Folge hatte.

Zudem verlor Super Micro seinen Wirtschaftsprüfer und stand kurz vor einem Delisting an der NASDAQ. In letzter Minute konnte das Unternehmen jedoch den Rauswurf aus dem Index abwenden, was die Aktie schließlich wieder stabilisierte.

Eine unabhängige Sonderprüfung konnte letztlich keine betrügerischen Machenschaften feststellen. Trotzdem bleibt das Vertrauen der Anleger angeschlagen. Der neue Wirtschaftsprüfer BDO soll nun bis zum 25. Februar die ausstehenden Quartalszahlen veröffentlichen.

Banken optimistisch – Kursziele steigen

Trotz der Unsicherheiten stufen Analysten die Aktie weiterhin als Kauf ein. Northland Securities hat das Kursziel von 54 US-Dollar auf 57 US-Dollar angehoben, während JPMorgan Chase seine Prognose von 23 US-Dollar auf 35 US-Dollar erhöht hat. Auch Loop Capital zeigt sich optimistisch und korrigierte das Kursziel von 40 US-Dollar auf 50 US-Dollar nach oben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Super Micro Computer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,19 % und einem Kurs von 55,66EUR auf Tradegate (19. Februar 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.





