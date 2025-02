Hensoldt-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Kurszieles

Mit der Aktie des im TecDAX gelisteten Pioniers für Technologie und Innovation in der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005), konnten Anleger seit dem Jahresbeginn bereits einen Kursgewinn von 37 Prozent für sich verbuchen. Wegen der Notwendigkeit, die Rüstungsausgaben in Europa zu steigern, legte die Hensoldt-Aktie im Gleichklang mit anderen Rüstungsaktien in den vergangenen Tagen massiv zu. Notierte die Aktie noch am 13.2.25 bei 34 Euro, so verzeichnete sie am 18.2.25 bei 49,70 Euro ein neues Hoch, um danach leicht auf ihr aktuelles Niveau bei 47,60 Euro nachzugeben.

Erfüllen sich die Prognosen der Experten von Hauck Aufhäuser, die die Hensoldt-Aktie mit einem Kursziel von 52 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte der Aktienkurs noch Luft nach oben haben. Kann die Hensoldt-Aktie in den nächsten Wochen das Kursziel bei 52 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.