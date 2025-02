Goldinvest.de Golden Cariboo legt Explorationsplan für Goldliegenschaft QGQ vor Auf der Quesnelle-Gold-Quartz-Mine hat Golden Cariboo Resources Ltd. (CSE:GCC; OTC:GCCFF; FSE:3TZ) im vergangenen Jahr sehr erfolgreich gearbeitet, was u.a. zur Entdeckung der mineralisierten Zonen Halo und North Hixon führte. Diesen Erfolg möchte das Unternehmen nun weiter ausbauen. Dazu wurde für das laufende Jahr ein neuer Explorationsplan entwickelt, der an die jüngsten Erfolge anknüpft und diese ausweiten soll. Erstmalig in den Blick geraten dabei auch die kürzlich im nördlichen Cariboo Gold District neu abgesteckten Claims.