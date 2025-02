Dax startet freundlich - Zölle bleiben Hauptthema

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.905 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, SAP und Infineon, am Ende MTU, Heidelberg Materials und Siemens Healthineers.



"Wieder einmal sind es die Zölle, die die Börsen bewegen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Ab dem 1. April will US-Präsident Donald Trump importierte Autos mit einem Strafzoll von 25 Prozent belegen. Die Anleger reagierten auf diese Ankündigung entspannt. "Es wirkt, als gehen alle davon aus, dass das letzte Wort hier noch nicht gesprochen ist", so Altmann. "Es ist durchaus möglich, dass Trump die Zölle einmal mehr als Druckmittel verwendet, um kurz vor dem 1. April schließlich einen Deal zu verhandeln."





