DAX immun gegen alles

Es ist schon erstaunlich, wie immun sich der DAX gegenüber weiteren Zollandrohungen aus den USA zeigt. 25 Prozent und im weiteren Verlauf vielleicht noch ein paar Prozent mehr für importierte Autos hat US-Präsident Trump nun für April in Aussicht gestellt. Man könnte argumentieren, dass dies nicht wirklich mehr eine Überraschung ist, aber ein Grund, Autobauer jetzt mit Aussicht auf steigende Gewinne zu kaufen, ist es auch nicht. Da verwundert es schon ein wenig, dass die Aktie von Volkswagen seit Anfang Dezember rund 25 Prozent teurer geworden ist und sich heute komplett unbeeindruckt von den Nachrichten zeigt.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Europäische Aktien sind gerade bei den Investoren en vogue, und speziell der DAX mit einem Plus von 15 Prozent seit Jahresbeginn, gegenüber einem S&P 500 an der Wall Street mit einem Plus von lediglich 4,5 Prozent. Stellt sich die Frage, wie lange die Rotation des weltweiten Anlegerkapitals noch andauern kann. Am Sonntag steht zumindest in Deutschland die wohl wichtigste Wahl seit Jahrzehnten an, die zum einen die Kräfteverhältnisse ziemlich stark verschieben und zum anderen das Land zunächst einmal in ein politisches Vakuum führen kann. In Kombination mit dem kleinen Verfallstag am Terminmarkt könnte das Wochenende damit zum „Game Changer“ der derzeit euphorischen Börsenstimmung werden.

Auf der anderen Seite reißen die positiven Überraschungen in der laufenden Berichtssaison im DAX nicht ab. Heute Morgen berichtet der Triebwerkshersteller MTU von einem Rekordjahr 2024. Der operative Gewinn liegt erstmals in der Unternehmensgeschichte über einer Milliarde Euro – und das trotz eines Triebwerksrückrufs. Auch hier lässt der schwächere Euro grüßen, allein die Währungskomponente schlägt bei vielen Exporteuren derzeit zu Buche und sollte deshalb als Treiber der aktuellen DAX-Rally nicht unterschätzt werden. Die MTU-Aktie selbst ist heute Morgen an das im Januar erreichte Jahreshoch bei 350 Euro zwar zunächst angestoßen, könnte aber schon zeitnah einen neuen Anlauf wagen, um so den Weg für weitere Rekorde frei zu machen.