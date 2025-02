Gold nahe Allzeithoch

Tagesbericht vom 19.02.25



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.917 auf 2.935 $/oz. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai unter größeren Schwankungen seitwärts und notiert aktuell mit 2.934 $/oz um 22 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit stabil.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Grünen-Politiker Anton Hofreiter fordert 500 Mrd Euro für die Aufrüstung Europas.



Kommentar: Irgendwie scheint Hofreiter von der Entwicklung abgeschnitten zu sein. Die Grüne Außenministerin Annalena Baerbock hat das Vorhaben, Europa mit einer Neuverschuldung von 700 Mrd Euro aufzurüsten, bereits am Vortag bekanntgegeben. Noch einen Tag vorher müssen Insider von dem Vorhaben gewusst haben, so dass die europäischen Rüstungsaktien bereits am Montag, den 17.02.25 teilweise mehr als zweistellig angezogen sind (vgl. Tagesbericht vom 18.02.25). Über die Mainstreammedien soll der Rest der Bevölkerung über das Vorhaben erst nach der Bundestagswahl informiert werden.





Die Edelmetallmärkt



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (90.314 Euro/kg, Vortag 89.395 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber kann zulegen (aktueller Preis 32,83 $/oz, Vortag 32,26 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 977 $/oz, Vortag 986 $/oz). Palladium verliert leicht (aktueller Preis 962 $/oz, Vortag 964 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 76,25 $/barrel, Vortag 75,28 $/barrel).





Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich etwas freundlicher. Der Xau-Index verbessert sich um 1,3 % oder 2,0 auf 163,2 Punkte. Bei den Standardwerten können Barrick 2,5 % sowie Newmont und Alamos jeweils 2,1 % zulegen. Bei den kleineren Werten ziehen I-80 um 13,3 %, Belo Sun 9,8 % und Monument 6,8 % an. Gold Resource fallen 7,4 %, Rusoro 6,5 % und Vista 4,3 %. Bei den Silberwerten können Excellon 30,8 %, Minaurum 14,0 % und Metallic 8,1 % zulegen. Fortuna fallen 8,3 % und Silver Bull 5,0 %.

