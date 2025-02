APA ots news: Nagarro und Leadbacker kooperieren: Beschäftigte mobilisieren, Veränderungen verankern

Wien (APA-ots) - Der Digitalisierungsberater Nagarro und die Personalentwicklungsplattform Leadbacker gehen eine strategische Partnerschaft ein. Gemeinsam will man den hohen Druck entschärfen, dem Unternehmen in der Transformation ausgesetzt sind. Ausschlaggebend dafür: Neue Ansätze zur Einbindung von Beschäftigten und handfeste Daten als Entscheidungshilfe.



Studien zeigen, dass trotz zahlreicher Initiativen in Unternehmen beinahe 8 von 10 Beschäftigten (77 Prozent) in ihrer Arbeit nicht wirklich eingebunden sind. Die mangelnde Integration führt nicht nur zu persönlicher Unzufriedenheit, sondern hat auch direkte Auswirkungen auf die Innovationskraft und Veränderungsfähigkeit von Unternehmen. Schließlich ist auch die Profitablität in Unternehmen mit geringem Employee Engagement um 23 Prozent geringer . (Quelle: Gallup)