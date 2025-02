Rocket Doctor unterzeichnet Vereinbarung mit kalifornischem Managed-Care Plan Anbieter

Rocket Doctor arbeitet mit neuem Managed-Care-Plan zusammen, der rund 450.000 kalifornische Medicaid-Mitglieder versorgt

Zukünftig erwarteter zusätzlicher Jahresumsatz von rund 1,2 Millionen US-Dollar

Mission zur Beseitigung von Hindernissen beim Zugang zur Gesundheitsversorgung

Reduzierung unnötiger Notaufnahmen, Verkürzung der Wartezeiten, rechtzeitige Überweisung an Fachärzte

Vancouver, BC – 19. Februar 2025 – Treatment.com AI Inc. („Treatment AI“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EYD8 – CSE: TRUE – OTC: TREIF), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Ankündigung, dass es am 12. Februar 2025 einen endgültigen Aktienkaufvertrag (das „endgültige Abkommen“) zum Erwerb von Rocket Doctor Inc. („Rocket Doctor“) eingegangen ist, deren Einzelheiten in der Pressemitteilung von Treatment vom 12. Februar 2025 https://www.treatment.com/press/ enthalten sind, hat Rocket Doctor eine Partnerschaft mit einem in Kalifornien verwalteten Pflegeplan (der „Plan“) geschlossen, der etwa 450.000 Medicaid-Mitglieder versorgt, um telemedizinische Notfallversorgung, Spezialleistungen und Grundversorgung anzubieten.

Durch diese Zusammenarbeit wird die innovative virtuelle Versorgungsplattform von Rocket Doctor das umfangreiche Anbieternetzwerk des Plans mit 14.000 Klinikärzten und mehreren Krankenhäusern unterstützen und sicherstellen, dass Patienten bequem von zu Hause aus Zugang zu hochwertiger medizinischer Versorgung haben.

Im Rahmen dieser Vereinbarung über die Vergütung von Leistungen werden die Ärzte von Rocket Doctor nun vollständig akkreditiert, sodass sie Patienten aus dem Plan aufnehmen und die Erstattung direkt zu ausgehandelten Sätzen in Rechnung stellen können. Die Dienstleistungen wurden bereits eingeführt und die ersten Patienten werden bereits versorgt. Mit zunehmender Reife der Partnerschaft und unter der Annahme einer Auslastung von nur 10 % pro Jahr erwartet Rocket Doctor mehr als 45.000 Besuche pro Jahr, die einen zusätzlichen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von etwa 1,2 Millionen US-Dollar pro Jahr generieren. Der damit verbundene geschätzte Gesamtwert der abrechenbaren Leistungen beträgt 4,41 Millionen US-Dollar (basierend auf 98 US-Dollar pro Besuch). Die erwartete Bruttomarge im ersten Jahr beträgt 18 US-Dollar pro Besuch. Die Laufzeit der Vereinbarung beginnt am 1. Januar 2025 und erstreckt sich über 12 Monate mit einer 120-tägigen beidseitigen Kündigungsklausel.