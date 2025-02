Stoxx 600 im Höhenflug: Können europäische Aktien die USA überholen?

Im Januar erzielte der europäische Stoxx 600 seine beste relative Wertentwicklung gegenüber dem S&P 500 für diesen Monat in den letzten zehn Jahren – ein Anstieg um 6,3 Prozent gegenüber 2,7 Prozent. Diese Dynamik setzte sich im Februar fort: Bis zum 18. Februar verzeichnete der Stoxx 600 ein monatliches Plus von 3,3 Prozent, deutlich über den 1,25 Prozent des S&P 500 .

Auf den ersten Blick mag dieser Optimismus gegenüber Europa überraschend wirken. Die Rückkehr von US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus hat die Stimmung in der US-Wirtschaft beflügelt, während die beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone – Deutschland und Frankreich – mit politischen Turbulenzen zu kämpfen haben.

Zudem liegt das Wirtschaftswachstum der USA weiterhin deutlich vor dem des Vereinigten Königreichs und der Eurozone.

Trotzdem steht die US-Wirtschaft nun vor Herausforderungen durch inflationsbedingte Zölle, während die europäischen Zentralbanken das Risiko von Preissteigerungen in ihren Ländern weitgehend herunterspielen. Sowohl die Bank of England als auch die Europäische Zentralbank und die Schweizerische Nationalbank dürften in diesem Jahr mit Zinssenkungen beginnen, während die US-Notenbank Federal Reserve abwartet.

Umschichtungen im globalen Aktienmarkt

"Der Markt macht sich zunehmend Sorgen über Stagflation in den USA. Diese politische Unsicherheit ist möglicherweise einer der Gründe, warum viele Investoren ihre Portfolios stärker diversifizieren und Kapital aus den USA abziehen", erklärte Gerry Fowler, Leiter der europäischen Aktienstrategie bei UBS, gegenüber CNBC.

Fowler betonte, dass die USA über 70 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung im Aktienbereich ausmachen. Schon relativ geringe Umschichtungen in andere Märkte können daher erhebliche Auswirkungen haben.

"Genau das sehen wir in Europa. Vor allem Hedgefonds haben stark zugekauft", sagt der Experte.

UBS hat seine Einschätzung für europäische Aktien gegenüber US-Titeln daher aufgewertet. "Wir glauben, dass Europa kurzfristig besser als die USA abschneiden kann", hieß es in einer Analyse der UBS Investment Bank.

Geopolitische Entwicklungen als Katalysator

Mehrere Faktoren könnten Europa weiter stützen: Eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine – die von Trump angestoßenen Friedensgespräche könnten 2025 zu einem Durchbruch führen –, eine sich stabilisierende Wirtschaft in Frankreich nach der Verabschiedung des Haushaltsplans für 2025 sowie eine mögliche Unternehmenssteuersenkung in Deutschland nach den Wahlen.

Auch Goldman Sachs sieht weiteres Potenzial für europäische Märkte, insbesondere im Fall eines Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine. Ein solcher Deal würde "die Energiepreise drücken, das Verbrauchervertrauen stärken und das Wirtschaftswachstum ankurbeln", so die von Sharon Bell geleiteten Strategen.

"Beste Diversifikationsmöglichkeit außerhalb der USA"

Ein entscheidender Treiber für die Stärke europäischer Aktien sind in diesem Jahr zudem positive Gewinnrevisionen. Laut Citi-Analysten haben sich die europäischen Unternehmensergebnisse beeindruckender entwickelt als in den USA, mit deutlich stärkeren Aufwärtskorrekturen als saisonal erwartet.

Wenn dies in der Vergangenheit in ähnlicher Weise geschah, lagen europäische Unternehmensgewinne in den folgenden sechs Monaten im Schnitt rund 5 Prozent über denen der USA.

David Groman, globaler Aktienstratege bei Citi, erklärte CNBC gegenüber, dass die Bank zwar weiterhin eine Übergewichtung der USA in ihrer globalen Allokation beibehält, Europa jedoch als "beste Diversifikationsmöglichkeit außerhalb der USA" betrachtet.

"Einer der Gründe dafür ist, dass wir uns möglicherweise über den Punkt maximaler Skepsis gegenüber Europa hinausbewegen", sagte er.

Kann Europa die USA tatsächlich übertreffen?

Gerry Fowler von der UBS wies jedoch darauf hin, dass eine anhaltende europäische Outperformance nicht nur durch europäische Stärke, sondern auch durch Schwächen in den USA getrieben sein könnte – insbesondere im Bereich der "Magnificent 7"-Tech-Riesen.

Diese sieben US-Technologiekonzerne machten 2024 mehr als die Hälfte der Gewinne des S&P 500 aus, stehen jedoch zunehmend unter Druck. Tesla verfehlte im vierten Quartal die Umsatzerwartungen, und der Chiphersteller Nvidia wurde von der chinesischen KI-Entwicklung DeepSeek herausgefordert.

Daniel Morris, Chefstratege bei BNP Paribas Asset Management, zeigte sich jedoch skeptisch, dass die europäische Rallye anhalten wird. "Europäische Investoren sollten das genießen, solange es anhält", sagte er.

