Börsenstart Europa - 19.02. - ATX stark +0,50 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:53) bei 3.901,34 PKT und steigt um +0,45 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +5,50 %, IONOS Group +1,83 %, HENSOLDT +1,79 %

Flop-Werte: Formycon -2,92 %, Siemens Healthineers -1,82 %, Evotec -1,13 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 5.536,19 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +1,29 %, Intesa Sanpaolo +1,05 %, Deutsche Telekom +1,03 %

Flop-Werte: Hermes International -2,31 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,19 %, Kering -1,12 %

Der ATX steht bei 4.145,05 PKT und gewinnt bisher +0,50 %.

Top-Werte: Lenzing +1,09 %, BAWAG Group +0,83 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,59 %

Flop-Werte: voestalpine -1,95 %, Wienerberger -1,73 %, Raiffeisen Bank International -0,96 %

Der SMI steht aktuell (09:59:48) bei 12.860,97 PKT und fällt um -0,40 %.

Top-Werte: ABB +0,16 %, Logitech International +0,10 %, Kuehne + Nagel International +0,04 %

Flop-Werte: Holcim -2,25 %, CIE Financiere Richemont -1,20 %, Sika -0,91 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:51) bei 8.197,00 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +4,90 %, ENGIE +0,98 %, TotalEnergies +0,87 %

Flop-Werte: Hermes International -2,31 %, Thales -1,64 %, Kering -1,12 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.744,12 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,02 %, Essity Registered (B) +0,97 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,90 %

Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -0,86 %, Assa Abloy Registered (B) -0,54 %, Sandvik -0,49 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 3.973,00 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +1,99 %, Viohalco +1,21 %, Public Power +0,66 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,84 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS -0,61 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,24 %