ExpertInnen des British Council fordern klare Prinzipien

BERLIN, 19. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Dass die Künstliche Intelligenz (KI) in Zukunft eine wesentliche Rolle bei der Vermittlung von Lerninhalten spielen wird, scheint klar. Doch wie lässt sich die neue Technologie so einsetzen, dass der Mensch und seine Bedürfnisse weiter im Fokus stehen? Der British Council hat jetzt ein Positionspapier veröffentlicht, das zehn Prinzipien für eine verantwortungsvolle, faire und inklusive Anwendung von KI im englischen Sprachunterricht, -lernen und der -bewertung umreißt.

Weitere Informationen sowie das gesamte Positionspapier hier:

Unter dem Titel "Human-centred AI: Lessons for English Learning and Assessment" plädiert das 15-seitige Papier für einen menschenzentrierten Ansatz, bei dem die Bedürfnisse der Lernenden und die ethischen Aspekte im Vordergrund stehen.

Vorgestellt wird das Papier am 4. und 5. März 2025 in Berlin im Rahmen der vom British Council ausgerichteten Konferenz "New Directions in Language Assessment". Diese Veranstaltung bringt internationale ExpertInnen zusammen, um die neuesten Trends und Herausforderungen im Bereich der KI-gestützten Sprachbildung zu diskutieren. In den kommenden Wochen wird das Papier ferner an ausgewählte deutsche Lehrkräfte, relevante Institutionen, Verbände und PolitikerInnen gesandt.

„Wir dürfen Bildung nicht Maschinen überlassen", betont Dr. Mariano Felice, Autor des Papiers und KI-Experte des British Council. „Technologie soll uns unterstützen, aber Experten müssen ihren Einsatz stets überwachen. Die Integration von KI in den Unterricht kann von großem Nutzen sein, aber nur, wenn sie auf soliden theoretischen Säulen und empirischer Forschung aufbaut", so Felice weiter.

„Bildung ist ein Teil unserer Gesellschaft, die sich ständig verändert. Als Pädagogen haben wir die Pflicht, innovativ zu sein, um die Lernenden auf die Zukunft vorzubereiten", ergänzt Professor Barry O'Sullivan OBE, Direktor für englische Sprachforschung beim British Council.

Die zehn Prinzipien umfassen:

Möglichkeiten nutzen: KI als transformative Technologie im Bildungsbereich. Zweckorientierung: Technologieeinsatz mit klaren Lernzielen. Ökosystem: Integration von KI in das gesamte Bildungssystem. KI-Kompetenz: Grundlegendes Verständnis von KI für alle Beteiligten. Menschen vor Technologie: Bedürfnisse der Lernenden im Mittelpunkt. Pädagogen sind unerlässlich: Kombination aus KI und menschlicher Expertise. Experten-Kooperation: Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen. Ethische Standards: Fairness, Sicherheit und Inklusion bei KI-Systemen. Barrierefreiheit: Zugang zu KI-Anwendungen für alle Lernenden. Inklusion und Vielfalt: Repräsentation verschiedener Gruppen in KI-Modellen.

