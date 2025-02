25% und mehr auf Autoimporte Trumps Zollpläne lasten auf VW, BMW und Co – DAX geht verspätet in die Knie! US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle von 25 Prozent auf Auto-, Halbleiter- und Arzneimittelimporte angekündigt. Die Maßnahmen sollen am 2. April offiziell verkündet werden.