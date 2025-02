DALiMED ebnet Weg für die Zustellung von digitalen Arztrechnungen / Digitalisierung im Gesundheitswesen

Lüneburg (ots) - Seit dem 11. Dezember 2024 können privatärztliche Rechnungen

sicher und digital direkt in die Service-Apps der Versicherungen übermittelt

werden. Möglich macht das DALiMED. Eine innovative Infrastruktur zwischen

Rechnungsausstellern und Privatversicherten. Das IT-Unternehmen PADline GmbH aus

Lüneburg treibt so die Digitalisierung im Gesundheitswesen voran. In

Zusammenarbeit mit IBM, der PVS holding und den privaten Krankenversicherungen

HanseMerkur, VKB und UKV wurde ein zukunftsweisendes System entwickelt. Das

Ergebnis: Zeitgewinn, Kostenreduzierung und einfache Verwaltung dank eines

beschleunigten Bearbeitungs- und Versandprozesses.



Der sichere Versand von sensiblen Gesundheitsdaten ist nicht einfach.

Schließlich geht es niemanden etwas an, welche Erkrankungen man hat oder welche

Behandlung erfolgte. Doch genau diese Daten stehen auf privatärztlichen

Rechnungen. Aus Sicherheitsgründen wurde deshalb seit jeher der postalische Weg

gewählt. Ein enormer Kostenaufwand. Weder zeitgemäß noch nachhaltig.





