Elmos wetzen Kursscharte vom Vortag aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Elmos Semiconductor haben am Mittwoch die am Vortag im späten Handel begonnene Erholung fortgesetzt. Sie setzten sich mit plus 5,6 Prozent auf 73,10 Euro an die Spitze des SDax und schlossen damit eine am Vortag gerissene Kurslücke - ein charttechnisch positives Signal.

Am Dienstag waren die Papiere des Halbleiterherstellers zunächst um bis zu fast 9 Prozent abgesackt. In den letzten knapp zwei Handelsstunden auf Xetra konnten sie diese Verluste aber in etwa halbieren und setzten diese Erholungsbewegung nun fort.