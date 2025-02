Amazon.de öffnet Lebensmittellieferungen von Knuspr und tegut... für alle Kunden und Kundinnen (FOTO)

München (ots) - Amazon.de öffnet ab heute die Lebensmittellieferungen von Knuspr

(https://www.amazon.de/knuspr) und tegut... (https://www.amazon.de/tegut)

erstmals für alle Kunden und Kundinnen. Neben Prime-Mitgliedern haben damit ab

sofort auch alle anderen Amazon Kund:innen in ausgewählten Gebieten Zugang zu

frischen, preiswerten Lebensmitteln mit taggleicher Lieferung bis an die

Haustür.



Kund:innen in vielen deutschen Städten, unter anderem auch in München, Berlin,

Frankfurt oder Würzburg, können auf Amazon.de (https://www.amazon.de/) ein

umfangreiches Sortiment von Knuspr (https://www.amazon.de/knuspr) und tegut...

(https://www.amazon.de/tegut) bestellen, mit einer Auswahl an hochwertigen

Produkten beliebter Marken, Eigenmarken sowie Artikeln von lokalen Landwirten

und Produzenten. Es enthält auch frische, gekühlte und gefrorene Waren,

Bio-Produkte, regionale und nachhaltige Lebensmittel, Wurst-, Käse- und

Grillspezialitäten, Getränke, Drogerie- und Haushaltsartikel sowie Tierbedarf

und internationale Spezialitäten. Außerdem profitieren Kund:innen von vielen

Angeboten und können hochwertige Produkte zu guten Preisen beziehen.





