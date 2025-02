Dividende – 2025 als Rekordjahr

FR: Herr Walter, 2024 war ein Rekordjahr für Dividenden mit Ausschüttungen von 2,2 Billionen US-Dollar. Was waren die Haupttreiber dieses Wachstums?

Vanyo Walter / Robomarkets: Das starke Wachstum der Dividendenausschüttungen wurde vor allem durch robuste Gewinne in Schlüsselsektoren wie Technologie, Energie und Finanzen angetrieben. Besonders bemerkenswert ist, dass erstmals große US-Tech-Unternehmen, darunter Firmen der „Magnificent 7“, Dividenden gezahlt haben. Zudem hielten sich viele Unternehmen trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten stabil, was das Vertrauen in Dividendenstrategien stärkte.

FR: Wie sieht Ihr Ausblick für das Dividendenwachstum 2025 aus? Können Anleger weiterhin mit steigenden Ausschüttungen rechnen?

Vanyo Walter: Ja, die Aussichten sind weiterhin positiv. Besonders in den USA dürften Technologieunternehmen ihre Dividendenzahlungen weiter ausbauen. Auch in Europa und Japan sehe ich Potenzial für steigende Ausschüttungen, insbesondere in den exportorientierten Sektoren. Die Kombination aus stabilen Unternehmensgewinnen und einer voraussichtlichen Lockerung der Geldpolitik spricht für weiteres Dividendenwachstum.

Kostenfrei anmelden: RoboMarkets-Börsenshow zum aktuellen Marktumfeld mit Markttechnik, Hotstocks der Woche und Mehr…

FR: Welche Branchen sind für Dividendenanleger derzeit besonders interessant?

Vanyo Walter: Neben den klassischen Dividendenzahlern aus dem Energie- und Finanzsektor gewinnen Technologieunternehmen zunehmend an Bedeutung. Auch Bergbaukonzerne in Australien könnten nach einer schwächeren Phase wieder verstärkt Dividenden ausschütten. In den Schwellenländern dürften insbesondere chinesische Banken und südostasiatische Unternehmen eine größere Rolle spielen.

FR: Wie beeinflussen die aktuellen geldpolitischen Entwicklungen das Interesse an Dividendenstrategien?

Vanyo Walter: Sinkende Leitzinsen, insbesondere in Europa, machen festverzinsliche Anlagen weniger attraktiv, sodass sich Anleger verstärkt nach alternativen Einkommensquellen umsehen. Dividenden bieten hier eine interessante Möglichkeit, regelmäßige Erträge zu generieren. Besonders Dividenden-ETFs könnten für Investoren, die auf stabile Cashflows setzen, eine attraktive Option sein.

FR: Was raten Sie Anlegern, die von der positiven Dividendenentwicklung profitieren möchten?

Vanyo Walter: Diversifikation bleibt der Schlüssel. Anleger sollten nicht nur auf einzelne Hochdividendenwerte setzen, sondern breit gestreute Portfolios aufbauen – idealerweise mit einem Mix aus etablierten Dividendenzahlern und Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Dividenden-ETFs bieten hier eine effiziente Möglichkeit, an der positiven Entwicklung teilzuhaben.