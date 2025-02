TUI-Aktie im Sinkflug: Jetzt wird es brandgefährlich!

So schnell kann es an der Börse manchmal gehen! Kaum hatte sich die Aktie von TUI in der zweiten Januarhälfte von den Gewinnmitnahmen zum Jahreswechsel erholt und erneut Kurs auf ihr 52-Wochen-Hoch genommen, da kam es im Umfeld des mit Skepsis aufgenommenen Geschäftsberichtes zu einer prompten Kehrtwende.

Seit ihrem Abpraller an der Widerstandsmarke von 8,50 Euro hat die Aktie 20 Prozent an Wert verloren und zahlreiche Unterstützungen aufgegeben. Am Mittwoch spitzt sich der Abverkauf mit Verlusten von erneut -4,5 Prozent noch einmal zu. Jetzt gerät ein zentraler Support in das Visier der Verkäuferinnen und Verkäufer.